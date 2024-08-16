Орловцы выбирают службу по контракту

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21:00, 16 августа 2024 года
Орловцы выбирают службу по контрактуТе, кто заключает контракт с 1 августа получат увеличенную выплату - 800 тысяч рублей.
После обстрелов Курской области все больше орловцев принимают решение присоединиться к армии России. Встать в строй могут мужчины от 18 до 60 лет.
В пункте отбора опытные инструкторы помогут с оформлением необходимых документов. Кандидатам предстоит пройти медосмотр и психологическое тестирование.
Напомним, что с 1 августа 2024 года в России изменился размер поддержки для контрактников. Теперь все орловцы, которые отправятся в армию, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей.
Антон Сорокин
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