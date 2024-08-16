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21:00, 16 августа 2024 года Орловцы выбирают службу по контракту Те, кто заключает контракт с 1 августа получат увеличенную выплату - 800 тысяч рублей.







После обстрелов Курской области все больше орловцев принимают решение присоединиться к армии России. Встать в строй могут мужчины от 18 до 60 лет.



В пункте отбора опытные инструкторы помогут с оформлением необходимых документов. Кандидатам предстоит пройти медосмотр и психологическое тестирование.

Напомним, что с 1 августа 2024 года в России изменился размер поддержки для контрактников. Теперь все орловцы, которые отправятся в армию, получат единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей.





Антон Сорокин



