Более 200 жителей Орловской области предложили курянам жилье

В ГРИННе в Орле создан резервный ПВР еще на 300 человек.

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По его словам, в ГРИННе в Орле существует резервный пункт временного размещения, который может принять еще 300 человек. Люди, готовые предоставить жилье беженцам, могут обратиться по телефону 8-953-477-05-47. Однако губернатор рекомендует перед заселением жильцов заключать договор.

Клычков также отметил, что все куряне, которые хотели бы учиться в Орловской области, будут оформлены в детские сады и школы. Им помогут собрать необходимые вещи и обеспечат школьной формой. Студенты вузов также смогут продолжить обучение.