Более 200 жителей Орловской области предложили курянам жилье

|
|Главная » Новости
16:25, 16 августа 2024 года
Более 200 жителей Орловской области предложили курянам жильеВ ГРИННе в Орле создан резервный ПВР еще на 300 человек.
Фото: архив
Более 200 человек из Орловской области предложили курянам свое жилье. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Андрей Клычков.
По его словам, в ГРИННе в Орле существует резервный пункт временного размещения, который может принять еще 300 человек. Люди, готовые предоставить жилье беженцам, могут обратиться по телефону 8-953-477-05-47. Однако губернатор рекомендует перед заселением жильцов заключать договор.
Клычков также отметил, что все куряне, которые хотели бы учиться в Орловской области, будут оформлены в детские сады и школы. Им помогут собрать необходимые вещи и обеспечат школьной формой. Студенты вузов также смогут продолжить обучение.
Сергей Мерцалов