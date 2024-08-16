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16:25, 16 августа 2024 года

Более 200 жителей Орловской области предложили курянам жилье

В ГРИННе в Орле создан резервный ПВР еще на 300 человек.

Фото: архив

Более 200 человек из Орловской области предложили курянам свое жилье. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Андрей Клычков.
 
По его словам, в ГРИННе в Орле существует резервный пункт временного размещения, который может принять еще 300 человек. Люди, готовые предоставить жилье беженцам, могут обратиться по телефону 8-953-477-05-47. Однако губернатор рекомендует перед заселением жильцов заключать договор.
 
Клычков также отметил, что все куряне, которые хотели бы учиться в Орловской области, будут оформлены в детские сады и школы. Им помогут собрать необходимые вещи и обеспечат школьной формой. Студенты вузов также смогут продолжить обучение.



Сергей Мерцалов
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