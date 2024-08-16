На Орловщину прибыли более 3000 человек из Курской области

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15:20, 16 августа 2024 года
На Орловщину прибыли более 3000 человек из Курской областиОб этом сообщил губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.
Фото: архив
В прямом эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регион прибыло более трех тысяч человек из Курской области.
По словам главы региона, самый большой поток беженцев пришелся на прошлую неделю. В настоящее время в ПВР находится 1617 человек.
- Работа идет в ежедневном режиме, мы стараемся оперативно решать все возникающие вопросы, - отметил губернатор.
Он также сообщил, что в понедельник, 19 августа, на въезде в Орловскую область появится большой баннер с подробной информацией для беженцев.
Сергей Мерцалов