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21:30, 16 августа 2024 года Переселенцы из Курской области нашли приют в Ливнах Сюжет о том, как проходит заселение в ПВРы, подготовил ТК "Принт-ТВ" (Ливны).







9 августа в Елисаветинский дом милосердия в Ливнах приехали новые постояльцы - семья Рудюковых из города Рыльска Курской области. Все взрослые, но самый младший из них - Максим - требовал внимания и заботы не меньше, чем ребенок.



- Семья обратилась на "горячую линию" организации "Русская Православная Церковь Синодальный отдел г. Москвы". Синодальный отдел отреагировал, перенаправил их в Ливны, - рассказала руководитель Семейного МФЦ города Ливны Анна Сапрыкина.



Переселенцам помогли сестры Свято-Елисаветинского сестричества. Через несколько дней Максим уже чувствовал себя уверенно на новом месте, что не могло не радовать его родителей. Галина Рудюкова, жительница Рыльска, которая была вынуждена покинуть свой дом, отметила: "Мы осознали, что означает фраза „мы русские, мы вместе“. Это не просто слова, это, что мы почувствовали. Когда всем миром, это не пустой звук, это действительно идет от сердца. Врагу Россию не одолеть. Люди не только хотят, но и всем сердцем идут навстречу, сопереживают, сочувствуют, помогают".





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



