пятница 16.08.2024 23:03:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

21:30, 16 августа 2024 года

Переселенцы из Курской области нашли приют в Ливнах

Сюжет о том, как проходит заселение в ПВРы, подготовил ТК "Принт-ТВ" (Ливны).



9 августа в Елисаветинский дом милосердия в Ливнах приехали новые постояльцы - семья Рудюковых из города Рыльска Курской области. Все взрослые, но самый младший из них - Максим -  требовал внимания и заботы не меньше, чем ребенок.

- Семья обратилась на "горячую линию" организации "Русская Православная Церковь Синодальный отдел г. Москвы". Синодальный отдел отреагировал, перенаправил их в Ливны, - рассказала руководитель Семейного МФЦ города Ливны Анна Сапрыкина.

Переселенцам помогли сестры Свято-Елисаветинского сестричества. Через несколько дней Максим уже чувствовал себя уверенно на новом месте, что не могло не радовать его родителей.
 
Галина Рудюкова, жительница Рыльска, которая была вынуждена покинуть свой дом, отметила: "Мы осознали, что означает фраза „мы русские, мы вместе“. Это не просто слова, это, что мы почувствовали. Когда всем миром, это не пустой звук, это действительно идет от сердца. Врагу Россию не одолеть. Люди не только хотят, но и всем сердцем идут навстречу, сопереживают, сочувствуют, помогают". 



При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.