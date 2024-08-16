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17:00, 16 августа 2024 года Все школы Орла прошли приемку к новому учебному году То же самое относится к детским садам и учреждениям дополнительного образования.





43 школы, 80 детских садов и 16 учреждений дополнительного образования в Орле прошли проверки в преддверии нового учебного года и приняты без замечаний. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.



Все они прошли текущий ремонт и уборку прилегающих территорий, закуплена мебель и учебники. Также усилена антитеррористическая защищенность: установлены системы оповещения и управления эвакуацией, а также системы охранной сигнализации.





Артем Ежаков



