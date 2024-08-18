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18:00, 18 августа 2024 года Сотрудники УФСИН по Орловской области сдали 20 литров крови В донорской акции приняли участие 50 человек.



Фото: УФСИН России по Орловской области

Сотрудники УФСИН пополнили банк донорской крови. 15 августа в управление прибыл передвижной пункт.



Донорами решили стать 50 сотрудников. В общей сложности они сдали 20 литров крови.



В УФСИН подчеркнули, что такие акции являются доброй традицией. Многие сотрудники регулярно сдают кровь, есть и те, кто имеет статус почетного донора, подтвержденный нагрудным знаком и удостоверением "Почетный донор России". Есть и новички, только начинающие этот путь помощи.









Сергей Мерцалов



