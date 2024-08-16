Крупнейшее орловское зернохранилище уже наполовину заполнено урожаем

Новосильский элеватор открылся только в июле, а уже принял 35 тысяч тонн пшеницы.

Открывшийся в июле новый элеватор под Новосилем уже заполнен наполовину. При том, что это крупнейший подобный объект в регионе. Там сегодня уже размещено и подготовлено к зимнему хранению 35 тысяч тонн пшеницы.



Дальше планируют принимать лен, сою, подсолнечник и гречиху. Общая вместимость этого элеватора – 65 тысяч тонн.



Новосильские аграрии намолотили уже 55 тысяч тонн озимых. Это при том, что из-за весенних заморозков средняя урожайность с гектара снизилась на 10%.