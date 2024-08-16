Орловские депутаты побывали с проверкой и гуманитарной помощью в ПВР для курян
Парламентарии приехали в Мценский район.
Орловские депутаты побывали с проверкой и гуманитарной помощью в ПВР для курян в Мценском районе. В одном из них еще неделю назад было 20 человек, сейчас – уже 60. В другом приняли уже около сотни жителей курского приграничья.
Депутаты орловского областного совета поддерживают связь с вынужденными переселенцами, чтобы помогать в решении их вопросов и запросов.
Протянуть руку помощи эвакуированным готовы и представители орловского бизнеса. Они обращаются в администрацию, чтобы закрыть что-нибудь из списка необходимого для приезжих.