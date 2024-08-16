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13:19, 16 августа 2024 года Андрей Клычков назвал фейком информацию об украинской ДРГ в Ливнах Данные распространялись со вчерашнего дня.





Видео: тг-канал Андрея Клычкова

Андрей Клычков назвал фейком информацию об украинской ДРГ в Ливнах. Данные распространялись со вчерашнего дня.

"Со вчерашнего вечера приходит много сообщений от жителей, что в Ливнах и Ливенском районе рассылают информацию об обнаружении диверсионно-разведывательной группы противника. Все проверили, это, безусловно, фейк. Враг пытается посеять панику, не поддавайтесь на провокации", – отметил глава региона.





