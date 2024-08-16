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18:00, 16 августа 2024 года

Орловский ветеран Александр Ширшов отмечает 101-летие

Он воевал в составах Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

16 августа орловский ветеран Александр Ширшов отмечает 101-летие. Поздравить его пришли сотрудники мэрии Орла.

Александр Ширшов родился 16 августа 1923-го года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Великая Отечественная война застала его выпускником девятого класса. Он воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.

Александр Максимович награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За взятие Кенигсберга".


Артем Ежаков
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