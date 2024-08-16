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17:30, 16 августа 2024 года Орловца оштрафовали за продажу немаркированных сигарет Мужчина заплатит 200 тысяч рублей.





Болховский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной табачной продукции и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Как следует из материалов дела, осужденный купил немаркированные сигареты на общую сумму более 100 тысяч рублей. Часть партии мужчина незаконно продал, а остальное хранил для дальнейшего сбыта.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



