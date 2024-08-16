Колхозный мост в Орле готов наполовину

На переправе с инспекцией побывал мэр Юрий Парахин.

Фото из архива

На Колхозном мосту выполнено 50% работ. Об этом после визита на переправу сообщил в социальных сетях мэр Юрий Парахин.



По словам градоначальника, на объекте смонтированы балки пролетного строения, а также завершен ряд других работ. Вскоре рабочие начнут снимать верхний слой асфальта на подходах со стороны улицы Колхозной, а затем начнут тянуть электросети, сети связи, прокладывать ливневку.



На мосту заняты 12 единиц техники и порядка 60 рабочих.



Обновленную переправу планируют открыть в феврале 2025-го года. Колхозный мост станет двухполосным. Его ширина составит 16 метров, а длина — более 71 метра.