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11:16, 16 августа 2024 года Прожиточный минимум на душу населения в Орловской области составит почти 16,5 тысяч рублей Показатель установлен на 2025-й год.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков постановлением правительства региона утвердил величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в 2025-м году. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Прожиточный минимум на душу населения на Орловщине составит 16 492 рубля, для трудоспособного населения – 17 976 рублей, для пенсионеров – 14 183 рубля, для детей – 15 997 рублей.





Артем Ежаков



