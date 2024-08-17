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9:00, 17 августа 2024 года Орловца через суд заставили вспомнить о родительском долге За неуплату алиментов он приговорен к исправительным работам с удержанием части заработка.





Верховский районный суд признал местного жителя виновным в неуплате алиментов в пользу двух детей.



Как рассказали в прокуратуре, ранее мужчину уже привлекали за это к административной ответственности, но плодов это не дало, орловец продолжал уклоняться от родительского долга и не устраивался на работу. Тогда в дело включился уголовный кодекс.



Мужчина приговорен к году и двум месяцам принудительных работ с пятипроцентным удержанием заработка в доход государства.





Артем Ежаков



