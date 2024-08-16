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14:30, 16 августа 2024 года Орловцам напомнили правила выбора арбузов Ягода, купленная не в том месте, может серьезно подорвать здоровье.







Орловцам напомнили правила выбора арбузов. Ягода, купленная не в том месте, может серьезно навредить здоровью.



В Орле сейчас можно найти арбузы из Краснодара, Волгограда и Дагестана.



Резюмируя все советы, хвостик арбуза должен быть сухим и желто-коричневым, издавать характерный звук при ударе ладонью. Оптимальный вес – от пяти до десяти килограммов. Ягода должна быть без трещин и надрезов, иметь четкий полосатый рисунок и желтое пятно на боку.



Проверяют арбузы и на содержание нитратов. Это вотчина специалистов в лабораториях. А вот нитрат-тестерам, которые несколько секунд выдают результат, специалисты советуют не доверять.



Для того, чтобы избежать пищевого отравления, бахчевые нужно качественно и тщательно вымыть. После транспортировки бактерии остаются на коре. Также инфекционисты рекомендуют не покупать разрезанные арбузы.





Анастасия Тычинская



