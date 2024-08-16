Эвакуировавшаяся в Орел курянка нашла новое призвание в волонтерстве

Карина Коростелева рассказала, как она поняла, что ей придется покинуть малую Родину, а также о помощи землякам.

Каждый день на Орловщину приезжают сотни вынужденных переселенцев, им всем оказывается помощь. Карина, после того как приехала в Орел, нашла новое призвание — волонтерскую деятельность. Об этом она рассказала нам в интервью.