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9:20, 16 августа 2024 года Для переселенцев с курского приграничья разово предоставят обед в орловском ресторане Накормить готовы тех, кто сделает остановку в области по пути в другие регионы, а также курян, распределенных в орловские ПВР.





Для вынужденных переселенцев из Курской области, которые едут транзитом через Орел, предоставят бесплатный обед в ресторанном комплексе "Регион 57" на объездной "Москва – Харьков".



Накормить готовы тех, кто сделает остановку в области по пути в другие регионы, а также курян, распределенных в орловские ПВР.



Для получения питания нужно взять талон в гостинице "Русь", предъявив паспорт. В талоне будет указана контактная информация и схема проезда.



Данная помощь предоставляется разово.





Евгения Коростелева



