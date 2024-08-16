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9:07, 16 августа 2024 года В Орле детсад, поликлиника и спортшкола до вечера остались без горячей воды Также от ресурса временно отключен ряд жилых домов.





16 августа из-за ремонта отключена подача горячей воды от котельной на улице 6-й Орловской дивизии, сообщили в "Орелгортеплоэнерго".



В связи с этим до 20:00 ресурс отключен в детском саду №88, филиале поликлиники №3, ДЮСШ №9, а также по адресам: ул. 6-й Орловской дивизии 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Узловая 1, 2, 3.





Артем Ежаков



