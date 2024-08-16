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14:00, 16 августа 2024 года Юный орловец встретился с Олегом Газмановым Алексей Заец большой поклонник творчества музыканта.



Фото: "Движение Первых"

Юный орловец Алексей Заец встретился с Олегом Газмановым. Мальчик большой поклонник творчества музыканта и давно хотел встретиться с ним.



Мечту помогло воплотить в жизнь "Движение Первых". Орловец пообщался с Олегом Газмановым на "Классной встрече" в рамках "Университетских смен" в Московском государственном институте культуры. Алексей Заец услышал свои любимые песни, получил диск с автографом и сделал с певцом фото на память, рассказали в департаменте образования Орловской области





Артем Ежаков



