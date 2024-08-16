Юный орловец встретился с Олегом Газмановым

Алексей Заец большой поклонник творчества музыканта.
Фото: "Движение Первых"
Юный орловец Алексей Заец встретился с Олегом Газмановым. Мальчик большой поклонник творчества музыканта и давно хотел встретиться с ним.
Мечту помогло воплотить в жизнь "Движение Первых". Орловец пообщался с Олегом Газмановым на "Классной встрече" в рамках "Университетских смен" в Московском государственном институте культуры. Алексей Заец услышал свои любимые песни, получил диск с автографом и сделал с певцом фото на память, рассказали в департаменте образования Орловской области