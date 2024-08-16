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8:29, 16 августа 2024 года Двое велосипедистов пострадали в авариях в Орловской области В одном случае потребовалась госпитализация.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

15 августа в Орловской области случилось 18 ДТП, два человека получили ранения. Оба пострадавших были велосипедистами. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции.



Накануне в полдень в Долгом нетрезвый 58-летний велосипедист, поворачивая налево, попал под "Жигули", которые двигались позади. Мужчина пострадал, но обошлось без госпитализации.



В пять часов вечера на автодороге "Успенский – Мымрино – Ильинское – Болхов – Орел – Витебск" случилось другое ДТП. 26-летний мотоциклист без права управления байком столкнулся с 55-летней велосипедисткой. Ее травмы потребовали лечения в стационаре.





Артем Ежаков



