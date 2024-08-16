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8:03, 16 августа 2024 года Андрей Клычков проведет прямую линию по вопросам помощи эвакуированным с курского приграничья Трансляция запланирована на три часа дня 16 августа.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет прямую линию по вопросам помощи эвакуированным с курского приграничья. Начало трансляции запланировано на три часа дня 16 августа. Ее покажут в сообществе Центра управления регионом в "ВКонтакте".



Глава Орловщины расскажет, как помочь курянам, как их уже поддерживает региональное правительство, а также ответит на другие вопросы по теме.





Артем Ежаков



