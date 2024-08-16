Андрей Клычков проведет прямую линию по вопросам помощи эвакуированным с курского приграничья
Трансляция запланирована на три часа дня 16 августа.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет прямую линию по вопросам помощи эвакуированным с курского приграничья. Начало трансляции запланировано на три часа дня 16 августа. Ее покажут в сообществе Центра управления регионом в "ВКонтакте".
Глава Орловщины расскажет, как помочь курянам, как их уже поддерживает региональное правительство, а также ответит на другие вопросы по теме.