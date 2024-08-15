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20:38, 15 августа 2024 года Орловцы координируют помощь эвакуированным курянам в интернете В социальных сетях размещают призывы к сбору гуманитарной помощи и объявления о готовности принять людей у себя в квартирах.







Орловцы координируют помощь эвакуированным курянам в интернете. В социальных сетях размещают призывы к сбору гуманитарной помощи и объявления о готовности принять людей у себя в квартирах.



К примеру, в Орловской области создан телеграм-канал для координации помощи вынужденным переселенцам. Он называется "Орловский тыл". В нем публикуют данные о нуждах центров временного размещения в вещах и продуктах, справочные телефоны и горячие линии, информацию о медицинской и социальной поддержке, новости и важные объявления. Также через канал можно оказать адресную помощь эвакуированным курянам.



Активное обсуждение в интернете не утихает с самого первого дня неспокойной обстановки в Курской области. Самое главное, что на Орловщине с каждым днем количество постов о готовности протянуть руку помощи становится больше.





Елена Степовая



