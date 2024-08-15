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21:00, 15 августа 2024 года В ПВР в Свердловском районе разместили 17 эвакуированных курян При необходимости рассмотрят возможность организации других пунктов.







Орловщина продолжает принимать эвакуированных с курского приграничья. В регионе организованы 38 пунктов временного размещения, включая ПВР в Свердловском районе, организованный на базе детского сада. Кров здесь нашли 17 человек, они обеспечены всем необходимым.



В планах организация дополнительного пункта временного размещения на 15 мест.

Сергей Гостев, начальник отдела сельского хозяйства администрации Свердловского района: "В связи с тем, что возможно увеличение прибывших граждан, рассматриваются другие варианты по организации дополнительных ПВР. Работа в этом плане ведется активно, поставлены нам жесткие сроки, в эти сроки мы обязательно уложимся".





Владимир Маряшин



