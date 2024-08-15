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20:30, 15 августа 2024 года Находки орловских дайверов представили широкой общественности В пресс-центре "Россия сегодня" поведали о результатах недавней экспедиции на Ладогу, а также о том, как удалось найти затонувшее судно и обследовать его.







Эксперты из Института археологии РАН и участники проекта 1XPEDITION рассказали о недавней совместной экспедиции и загадках ладожских глубин в пресс-центре "Россия сегодня".



Широкой общественности поведали о том, как удалось найти затонувшее судно XIX века и обследовать его. Предположительно, корабль затонул после удара о риф. На судне удалось найти кирпичи с клеймом шведской фирмы.



Полученные данные будут нанесены на графические носители, затем работа продолжится в архивах.



Как проходила экспедиция и что осталось за кадром можно будет узнать в конце 2024-го года, когда выйдет документальный фильм.





Юлия Опанасюк



