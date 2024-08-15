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18:30, 15 августа 2024 года В Орловской области отменен фестиваль "Сабуровская крепость" Он должен был пройти 7 сентября в "Вятском Посаде".





В Орловской области отменен фестиваль "Сабуровская крепость". Он должен был пройти 7 сентября в "Вятском Посаде". Об этом рассказали в пресс-службе духовно-православного центра. Решение принято на фоне ситуации на курском приграничье.



Напомним, что также перенесли несколько других больших мероприятий, включая благотворительный забег "ПоБерегу" и ярмарку "Вино-Сыр, Хлеб-Мед", отменен фестиваль "Записки охотника".





Артем Ежаков



