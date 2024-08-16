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15:00, 16 августа 2024 года

В составе ФК "Орел" появился новый игрок

Максим Ставцев перешел из ФК "Калуга".

Фото: ФК "Орел"

В футбольный клуб "Орел" пришел новый игрок - Максим Ставцев. Ранее он выступал за ФК "Калуга".
 
Максим - воспитанник орловского футбола. Он играет на позиции центрального нападающего. Об этом сообщает тг-канал ФК "Орел".

До этого Ставцев играл за Академию "Ростова" и "Ростов-М". Он известен тем, что 19 июня 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, вышел на поле в матче премьер-лиги против "Сочи" на 80-й минуте.
 
Затем Максим выступал за красногорский "Зоркий". В 12 матчах он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

За "Калугу" Максим провел 34 матча, на его счету 10 голов и 4 результативные передачи. Ставцева несколько раз признавали лучшим молодым игроком тура во второй лиге Б. Кроме того, Максим выступал за сборную России U-16.



Сергей Мерцалов
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