Максим - воспитанник орловского футбола. Он играет на позиции центрального нападающего. Об этом сообщает
тг-канал ФК "Орел".
До этого Ставцев играл за Академию "Ростова" и "Ростов-М". Он известен тем, что 19 июня 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, вышел на поле в матче премьер-лиги против "Сочи" на 80-й минуте.
Затем Максим выступал за красногорский "Зоркий". В 12 матчах он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
За "Калугу" Максим провел 34 матча, на его счету 10 голов и 4 результативные передачи. Ставцева несколько раз признавали лучшим молодым игроком тура во второй лиге Б. Кроме того, Максим выступал за сборную России U-16.