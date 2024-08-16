Курский "Авангард" сыграет с "Велесом" на стадионе в Орле
Ранее августовские домашние матчи основной команды курян было решено провести на стадионе Ленина.
16 августа на стадионе Ленина в Орле курский "Авангард" сыграет с московским "Велесом". Начало матча – в 16:00.
Напомним, что ранее августовские домашние матчи основной команды курян было решено провести на стадионе Ленина. В этом месяце кроме "Велеса" у курской команды еще есть кубковый матч с "Орлом" 21 августа, а также игра с "Сибирью" 25 августа.
Видеоотчет об игре курян смотрите в ближайших выпусках "Вести-Орел".