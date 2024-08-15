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17:28, 15 августа 2024 года В Орловской области водителя осудят за попытку откупиться от госавтоинспектора Мужчина попался за рулем пьяным.





Кромской районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя соседнего региона. Его обвиняют в попытке дать мелкую взятку (не более 10 тысяч рублей) госавтоинспектору. Мужчина полностью сознался в преступлении.



Как сообщили в региональных СУ СК и прокуратуре, в июне нетрезвый мужчина был остановлен на трассе М-2 "Крым". Пытаясь избежать ответственности за "пьяное" вождение, он предложил полицейскому деньги, но правоохранитель отказался.





Артем Ежаков



