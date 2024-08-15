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19:00, 15 августа 2024 года Орловцам рассказали о возможности бесплатного отдыха в санаториях региона В "Дубраве" сейчас поправляют свое здоровье жители Орловской и Белгородской областей.







Орловцам рассказали о возможности бесплатного отдыха в санаториях региона. Право на это имеют инвалиды, некоторые категории пенсионеров, специалисты силовых структур, военные и участники боевых действий. Кроме того, путевку своему сотруднику может оплатить предприятие.



Только в "Дубраве" из 220 коек 130 выделено для санаторно-курортного лечения. В настоящее время вместе с орловцами здесь отдыхают и лечатся 15 жителей Белгородской области. В санатории можно подлечить нервную, кардиологическую, эндокринную и дыхательную системы.



Некоторые белгородцы признают, что приехали в Орел не только за лечением, но и чтобы не слышать взрывы снарядов и воя сирен. Кроме тех, кто получает санаторное лечение, здесь уже проживает 100 вынужденных переселенцев.





Татьяна Тимохина



