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19:00, 15 августа 2024 года

Орловцам рассказали о возможности бесплатного отдыха в санаториях региона

В "Дубраве" сейчас поправляют свое здоровье жители Орловской и Белгородской областей.



Орловцам рассказали о возможности бесплатного отдыха в санаториях региона. Право на это имеют инвалиды, некоторые категории пенсионеров, специалисты силовых структур, военные и участники боевых действий. Кроме того, путевку своему сотруднику может оплатить предприятие. 

Только в "Дубраве" из 220 коек 130 выделено для санаторно-курортного лечения. В настоящее время вместе с орловцами здесь отдыхают и лечатся 15 жителей Белгородской области. В санатории можно подлечить нервную, кардиологическую, эндокринную и дыхательную системы.

Некоторые белгородцы признают, что приехали в Орел не только за лечением, но и чтобы не слышать взрывы снарядов и воя сирен. Кроме тех, кто получает санаторное лечение, здесь уже проживает 100 вынужденных переселенцев.


Татьяна Тимохина
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