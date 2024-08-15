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18:00, 15 августа 2024 года Орловцы могут взять на передержку питомцев эвакуированных курян Зоозащитники помогают тем, кто не знает, куда временно пристроить любимца.







Орловцы могут взять на передержку питомцев эвакуированных курян. Не на всех съемных квартирах разрешено проживание с четвероногим, зоозащитники помогают тем, кто не знает, куда временно пристроить любимца.



Орловские волонтеры сделали собственную базу жителей, готовых принять на передержку питомцев. Сейчас в Орле нашли временных хозяев для пяти котов.



Помочь можно, обратившись в организацию "Кот и пес".





Елена Степовая



