На 9% выросла заболеваемость ОРВИ в Орловской области
Также подросло число пациентов с COVID-19.
С 5 по 11 августа в Орловской области с симптомами ОРВИ к медикам обратились более 1,9 тысяч человек. Рост заболеваемости по сравнению с позапрошлой семидневкой составил 9%. Больше половины пациентов – дети. Доля заболевших в возрасте до 14 лет составила 57,9%.
Также подросло число пациентов с COVID-19. За неделю заболели 109 человек.
Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 региональный Роспотребнадзор характеризует как низкую.