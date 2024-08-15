Движение пригородных поездов между Орлом, Курском, Льговом организовано по укороченным маршрутам
Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Движение пригородных поездов между Орлом, Курском, Льговом организовано по укороченным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД. Это сделано ради обеспечения безопасности пассажироперевозок.
"Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка. Пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел", – отметили в компании.