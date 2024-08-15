Главная » Новости



15:30, 15 августа 2024 года Движение пригородных поездов между Орлом, Курском, Льговом организовано по укороченным маршрутам Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.





Движение пригородных поездов между Орлом, Курском, Льговом организовано по укороченным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД. Это сделано ради обеспечения безопасности пассажироперевозок.

"Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в настоящее время движение пригородных поездов между Курском, Льговом и Орлом организовано по укороченным маршрутам до станций Арбузово и Лукашевка. Пригородный поезд №6933 Михайловский Рудник — Курск курсирует по объездному маршруту через Орел", – отметили в компании.





Артем Ежаков



