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14:00, 15 августа 2024 года В дома жителей Орла возвращается горячая вода Второй этап гидравлических испытаний теплосетей Орловской ТЭЦ завершен.





АО "Квадра" завершило второй этап гидравлических испытаний теплосетей Орловской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Работа потребовала отключения от горячей воды потребителей теплоэлектроцентрали.

"Выявили 65 повреждений. Большая часть устранена, для ремонта остальных нужно время, поэтому подключение домов к горячей воде будет идти поэтапно по мере его завершения. Теплоноситель уже подан в магистральные и квартальные сети", – отметили в компании. В "Квадре" напомнили, что непосредственное подключение горячей воды в домах ведут управляющие компании. Если горячей воды нет, следует обращаться туда.





Артем Ежаков



