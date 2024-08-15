В Орловской области мотоцикл столкнулся с легковушкой

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12:50, 15 августа 2024 года
В Орловской области мотоцикл столкнулся с легковушкойАвария произошла в районе 437 километра автодороги М-2 "Крым".
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Троснянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение мотоцикла "Хонда" и отечественного автомобиля ВАЗ-2110. Инцидент произошел на автодороге М-2 "Крым" со стороны Курска в направлении Орла. В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ-2110 и мотоциклист.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили
в Управлении Госавтоинспекции Орловской области
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Сергей Мерцалов