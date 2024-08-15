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15:00, 15 августа 2024 года

Орловские археологи отмечают профессиональный праздник

Антон Сорокин расскажет о том, как они помогают восстановить забытые страницы истории Орловщины.



Сегодня в нашей стране отмечают День археолога. Эти специалисты занимаются изучением прошлого: они исследуют культуру и быт людей, восстанавливая события буквально по крупицам.
 
Осенью 2023 года во время раскопок на территории орловского детинца археологи обнаружили старинную пищаль. По оценкам экспертов, она была отлита в конце XVI века. Пищаль нашли рядом с частью сохранившегося фундамента, который был отмечен на карте 1727 года как место расположения воеводской избы. Эта находка станет ценным дополнением к орловской археологической коллекции.
 
Археологи тщательно исследуют землю, сантиметр за сантиметром. Все найденные предметы, снабженные "археологической меткой", отправляются в фонд областного краеведческого музея. Задача музейных работников - сохранить и, при необходимости, отреставрировать эти артефакты.
 
Коллекция музея насчитывает уже более 20 тысяч предметов. В общей сложности в фондах хранится более 170 тысяч уникальных экспонатов, отражающих все периоды истории Орловщины. Из-за большого количества артефактов, обнаруженных на месте Судбищенской битвы, музей расширяет свои площади.



Антон Сорокин
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