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11:35, 15 августа 2024 года Причиной очереди в Орловской онкодиспансер стала запись к врачу Пациенты хотят попасть к докторам в сентябре.



Фото: архив

Утром 15 августа очередь в Орловский онкодиспансер растянулась настолько, что люди стояли на улице. Причиной стало открытие записи к узким специалистам на сентябрь, а также выход из отпуска врача-уролога и маммолога, рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.



В регионе врачей-онкологов немного, поэтому в очереди стоят пациенты в том числе с доброкачественными образованиями, подозрениями, для уточнения диагноза и так далее.



Записаться к врачу также можно по телефону 25-50-49, а также с помощью системы "врач-врач", когда доктор может записать пациента из своей поликлиники через слоты записей или колл-центр.





Сергей Силаев



