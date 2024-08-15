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17:00, 15 августа 2024 года Орловский центр "Расправь крылья" помогает обездоленным детям обрести семью Здесь ребята находят любовь и заботу.







В этом центре дети чувствуют себя как дома. Здесь они находят друзей и близких людей, а воспитатели заменяют им родителей, даря любовь и заботу. Центр помощи детям "Расправь крылья" был создан чуть меньше года назад. За это время он принял уже более 100 ребят. 18 из них обрели новую семью. Большинство детей, которые попадают в центр, - это сироты или те, кто остался без попечения родителей. Также есть категория детей, которые временно живут здесь пока их родители не могут исполнять свои обязанности. Директор центра Ирина Домникова рассказала, что ребята приезжают сюда со всей области.



После небольшого ремонта в центре преобразилась столовая, комнаты стали похожи на квартиры, появился холл с видеонаблюдением. Также здесь стало больше развлечений и полезных занятий. А еще есть комната уединения, где можно почитать книгу и отвлечься от мыслей. Центр все еще нуждается в помощи спонсоров и ищет новых коллег. Здесь не хватает воспитателей, которые могли бы заботиться о детях, а также поваров, которые готовили бы для них вкусные блюда.





Александра Бахтина



