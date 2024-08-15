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12:25, 15 августа 2024 года

Орловские семьи погибших бойцов СВО отправятся в железнодорожный круиз

Они посетят Казань, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.



Семьи погибших участников специальной военной операции отправятся в железнодорожный круиз из Орла. В поездке примут участие порядка 20 человек, программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Об этом корреспонденту "Вести-Орел" рассказала руководитель орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова.

Орловцы посетят музеи, рестораны, побывают на мастер-классе по приготовлению татарской кухни, проведут пешие прогулки, покатаются на лошадях, посмотрят достопримечательности и фильмы.

Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Орловцы смогут познакомиться в вагоне с семьями из других регионов.

- Категория по возрасту разная: будут и дети от семи лет, и люди среднего возраста, поэтому в поезде предусмотрен вагон с аниматором. Также предусмотрено детское меню в кафе, - рассказала Ольга Анисимова.

Вагон-отель предусматривает все комфортные условия: организуют отдельное питание для детей и взрослых, предусмотрены душевые и так далее.


Антон Киселёв
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