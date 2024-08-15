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13:30, 15 августа 2024 года Орловской области выделят миллионы на мемориальный комплекс "Судбищенская битва" Дополнительное финансирование предоставит Министерство культуры.



Фото: архив

Орловская область получит еще 200 миллионов рублей на создание мемориального комплекса "Судбищенская битва". Дополнительное финансирование выделит Министерство культуры. Часть ранее полученных федеральных средств уже потратили на разработку концепции комплекса, продолжение археологических работ и создание экспозиционно-выставочного зала, посвящённого Судбищенской битве. Напомним, что за время исследований на месте последнего сражения между русским войском и крымско-татарским ханом Девлет Гиреем было обнаружено более 4 тысяч уникальных артефактов.





Евгения Коростелева



