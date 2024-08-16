Куряне, прибывшие на Орловщину, получат кредитные каникулы
Этим правом могут воспользоваться заемщики, пострадавшие от обстрелов.
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Жители Курской области, эвакуированные на Орловщину, получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Это касается заемщиков, пострадавших от обстрелов.
Кредиторам рекомендовано принимать любые документы, которые есть у людей: от права собственности до свидетельства о нахождении в пунктах временного размещения. Важно, чтобы размер кредита не превышал следующих сумм:
- 15 миллионов рублей по ипотеке
- 1,6 миллиона рублей по автокредитам
- 150 тысяч рублей по кредитным картам
- 450 тысяч рублей по остальным кредитам и займам.