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10:20, 16 августа 2024 года Куряне, прибывшие на Орловщину, получат кредитные каникулы Этим правом могут воспользоваться заемщики, пострадавшие от обстрелов.



Фото: архив

Жители Курской области, эвакуированные на Орловщину, получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Это касается заемщиков, пострадавших от обстрелов.



Кредиторам рекомендовано принимать любые документы, которые есть у людей: от права собственности до свидетельства о нахождении в пунктах временного размещения. Важно, чтобы размер кредита не превышал следующих сумм:



- 15 миллионов рублей по ипотеке

- 1,6 миллиона рублей по автокредитам

- 150 тысяч рублей по кредитным картам

- 450 тысяч рублей по остальным кредитам и займам.





Мария Семак



