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9:15, 15 августа 2024 года В Орле в фонтан упала собака На помощь ей пришли спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

15 августа в Орле в фонтан упала собака. Происшествие случилось в Городском парке культуры и отдыха около двух часов ночи.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, животное не могло самостоятельно выбраться из фонтана. На помощь пришли спасатели, которые освободили дворнягу из ловушки.





Сергей Мерцалов



