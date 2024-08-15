Главная » Новости



20:47, 14 августа 2024 года Андрей Клычков поручил обеспечить детям эвакуированных курян места в орловских школах и садиках Также прорабатывается возможность поступления в вузы и ссузы студентов из приграничья.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поставил задачу обеспечить предоставление мест в школах и детских садах детям, чьи семьи покинули приграничье. Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".



Также прорабатывается возможность поступления в вузы и ссузы студентов из приграничья. По этой теме проводятся переговоры с Минобрнауки.





Артем Ежаков



