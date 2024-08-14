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17:10, 14 августа 2024 года Орловца приговорили к 10 годам заключения за убийство пассажира автобуса Трагедия случилась в феврале.





Заводской районный суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство гражданина одной из среднеазиатских республик.



Как рассказали в СУ СК России по региону, трагедия случилась в феврале. Нетрезвый мужчина зашел в салон автобуса, поссорился с мигрантом и зарезал его ударом в шею.



Как уточнили в прокуратуре, осужденный просил у водителя автобуса подвезти его несколько остановок. Он и шофер начали конфликт, в который, с трагическим исходом для себя, вмешался пассажир.





Артем Ежаков



