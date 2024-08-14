Орловца приговорили к 10 годам заключения за убийство пассажира автобуса

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17:10, 14 августа 2024 года
Орловца приговорили к 10 годам заключения за убийство пассажира автобусаТрагедия случилась в феврале.
Заводской районный суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство гражданина одной из среднеазиатских республик.
Как рассказали в СУ СК России по региону, трагедия случилась в феврале. Нетрезвый мужчина зашел в салон автобуса, поссорился с мигрантом и зарезал его ударом в шею.
Как уточнили в прокуратуре, осужденный просил у водителя автобуса подвезти его несколько остановок. Он и шофер начали конфликт, в который, с трагическим исходом для себя, вмешался пассажир.
Артем Ежаков
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