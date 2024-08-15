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10:00, 15 августа 2024 года Орловские бренды будут представлены на Международной выставке моды Она пройдет в Казахстане в августе.







Орловские бренды будут представлены на Международной выставке моды. Она пройдет в Казахстане в августе с 18 по 20 августа.



Орловскую область представят три организации, занимающиеся пошивом мужской и женской одежды: Mioshe, Skvo и Pikanto.



Возможным это стало благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".





Юлия Опанасюк



