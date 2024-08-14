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15:04, 14 августа 2024 года В Орловской области благоустраивают "Мценскую версту" и "Феникс" Продолжается ремонт территорий-победителей всероссийского конкурса.





Как продвигается ремонт общественных пространств в городах Орловской области обсудили в областном правительстве. Сейчас продолжается благоустройство трех территорий: в Мценске, Ливнах и Новосиле. Все они - победители всероссийского конкурса проектов по созданию городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Так, в Ливнах обустраивают бульвар "На Крыльях перепелки", на ремонт здесь выделено больше 92 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы регионального правительства, уже установлено видеонаблюдение, идет установка бортового камня, малых архитектурных форм и фонтана, укладка плитки.



В Мценске идет работа в рамках проекта "Мценская верста". Финансирование здесь также превышает сумму в 90 миллионов рублей. На данный момент выполнены демонтажные работы, установлено видеонаблюдение, ведется монтаж бортового камня и щебеночного основания. Стартовала укладка плитки.



В Новосиле строители трудятся на общественной территории "Феникс". Здесь тоже установлены камеры видеонаблюдения, кирпичное ограждение, смонтированы основания под фундаменты, разбита территория под детские площадки.





Ольга СУПОНЕВА



