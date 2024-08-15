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21:00, 14 августа 2024 года В доме на Комсомольской в Орле семь лет живут с неприятным запахом в подъезде Все дело в нечистотах, которые из канализации проникают на первый этаж.







Жильцы дома №122 на Комсомольской в Орле семь лет живут с неприятным запахом в здании. Все дело в нечистотах, которые из канализации проникают на первый этаж.



Помощь от коммунальных служб должного эффекта не приносит. Нечистоты заполняют подъезд стабильно раз в несколько месяцев, когда прорывает трубы.



В управляющей компании отметили, что причиной засора является некачественное отношение граждан к санитарным приборам.



После визита съемочной группы управляющая компания приняла меры по решению проблемы.

Владимир Маряшин, корреспондент: "На входе появились новые указания: "Не сбрасывайте в унитаз предметы, не растворяющиеся в воде". В самом подъезде стало гораздо чище. Фонд капитального ремонта сообщил, что готовится проектно-сметная документация, разрабатываются виды работ, в том числе инженерные коммуникации".





Владимир Маряшин



