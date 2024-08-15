В доме на Комсомольской в Орле семь лет живут с неприятным запахом в подъезде
Все дело в нечистотах, которые из канализации проникают на первый этаж.
Жильцы дома №122 на Комсомольской в Орле семь лет живут с неприятным запахом в здании. Все дело в нечистотах, которые из канализации проникают на первый этаж.
Помощь от коммунальных служб должного эффекта не приносит. Нечистоты заполняют подъезд стабильно раз в несколько месяцев, когда прорывает трубы.
В управляющей компании отметили, что причиной засора является некачественное отношение граждан к санитарным приборам.
После визита съемочной группы управляющая компания приняла меры по решению проблемы.
Владимир Маряшин, корреспондент:"На входе появились новые указания: "Не сбрасывайте в унитаз предметы, не растворяющиеся в воде". В самом подъезде стало гораздо чище. Фонд капитального ремонта сообщил, что готовится проектно-сметная документация, разрабатываются виды работ, в том числе инженерные коммуникации".