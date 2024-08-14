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14:49, 14 августа 2024 года

Еще 58 дворов отремонтировали в Орловской области

И 25 общественных пространств.

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области завершилось благоустройство еще нескольких десятков дворов и общественных пространств. Преобразились 58 и 25 территорий соответственно. 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства:

- В 2024 году будут благоустроены 98 дворовых территорий и 42 общественные. На данные цели предусмотрено 719,6 млн рублей.

Ремонт идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". С 2019 года в регионе удалось благодаря федеральным средствам благоустроить более 700 дворов и более 200 общественных территорий: скверов, парков, площадей, игровых площадок и других пространств в городах и сельских населенных пунктах. 

В ремонтном сезоне-2024 уже полностью завершено благоустройство в следующих населенных пунктах Орловщины: Дмитровск, Новосиль, Колпна, Хомутово, Покровское, Змиевка, Сосково, Шаблыкино, сельские поселения Знаменское, Краснозоренское, Шаховское, Коротышское, Крутовское, Галическое, Отрадинское, Тельченское, Троснянское.





Ольга СУПОНЕВА
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