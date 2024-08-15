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10:30, 15 августа 2024 года Карастисты из Орловской области завоевали 35 медалей Награды спортсмены привезли с Чемпионата и Первенства ЦФО.



Фото: vk.com/prosport57

Орловские каратисты привезли 35 наград с соревнований уровня ЦФО. В арсенале спортсменов - и золото, и серебро, и бронза.



Чемпионат и Первенство ЦФО по каратэ проходили в Брянске. Орловцам удалось завоевать 10 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Участниками состязания стали спортсмены в возрасте от 12 лет, всего - более 500 человек из разных регионов России, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Теперь финалистам предстоит представлять регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве в конце августа.





Ольга СУПОНЕВА



