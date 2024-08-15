Карастисты из Орловской области завоевали 35 медалей
Награды спортсмены привезли с Чемпионата и Первенства ЦФО.
Фото: vk.com/prosport57
Орловские каратисты привезли 35 наград с соревнований уровня ЦФО. В арсенале спортсменов - и золото, и серебро, и бронза.
Чемпионат и Первенство ЦФО по каратэ проходили в Брянске. Орловцам удалось завоевать 10 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Участниками состязания стали спортсмены в возрасте от 12 лет, всего - более 500 человек из разных регионов России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Теперь финалистам предстоит представлять регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве в конце августа.