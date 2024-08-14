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14:34, 14 августа 2024 года Жителю Орла пришлось добиваться выплаты зарплаты через суд Недобросовестный работодатель задолжал мужчине 100 тысяч рублей.



Фото: архив "Вестей"

Орловцу пришлось через суд добиваться выплаты зарплаты. Долг работодателя составил 100 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, суд стал на сторону мужчины, потребовавшего выплаты заработной платы, а также компенсации за отпуск и моральный вред. Однако работодатель не торопился отдавать долги даже после судебного решения. В дело вмешались приставы.



- Судебный пристав установил расчетные счета организации и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках. Таким образом, задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме, а права гражданина восстановлены, - пояснили в ведомстве.





Ольга СУПОНЕВА



