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19:27, 14 августа 2024 года В Орле ссора во дворе на Комсомольской довела до кровопролития Конфликт между двумя местными жителями обернулся больницей и уголовным делом.



Фото: архив "Вестей"

Полиция в Орле начала расследование после ссоры двух местных жителей во дворе многоэтажного дома на Комсомольской. Один из участников конфликта нанес другому ранения.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, вызов поступил из больницы. Сюда доставили 49-летнего пациента с ранением. Выяснилось, что мужчина сидел во дворе, в какой-то момент началась перепалка с одним из жильцов дома. Конфликт продолжился на улице и довел одного из его участников до больничной койки.



- Неизвестный мужчина вышел во двор и нанес потерпевшему удар предметом, имеющим колюще-режущие свойства. После этого злоумышленник ушел, а потерпевший, отойдя от места происшествия на расстояние нескольких домов, почувствовал себя плохо и вызвал скорую медицинскую помощь, - пояснили в правоохранительном ведомстве.



Установить личность нападавшего удалось. Им оказался местный житель сорока лет. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".





Ольга СУПОНЕВА



